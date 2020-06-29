Бывший тренер «Спартака» подписался на фан-аккаунты ЦСКА и объяснился

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, в данный момент возглавляющий греческий АЕК, подписался на фанатские аккаунты ЦСКА в Instagram, и объяснился. Об этом сообщает Sport24.

В подписках итальянского специалиста числятся redblue_fans и cska_history. «Ой, подписался по ошибке. Сейчас отменю подписку. У меня нет такого в планах», — объяснил свои действия Каррера.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и впервые в своей истории завоевали Суперкубок страны. В октябре 2018-го Каррера был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

30 июня в рамках 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА и «Спартак» сыграют между собой. Матч начнется в 20:30 по московскому времени. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Красно-белые располагаются на шестом месте с 32 очками.

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