Уволенный из «Спартака» тренер указал на ошибку клуба

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что руководство клуба совершило ошибку, уволив его в октябре 2018 года. Слова специалиста приводит Itasportpress.it.

Каррера отметил, что не чувствует себя преданным. «Вы можете выиграть десять матчей подряд, но если в следующем году не будет результата, вас могут уволить», — объяснил итальянец. В то же время он сказал, что его увольнение было неправильным, потому что у команды было достаточно времени для того, чтобы исправить ситуацию и подняться в турнирной таблице.

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Тренер возглавил «Спартак» летом 2016-го, сменив на посту россиянина Дмитрия Аленичева. В свой дебютный сезон у руля команды ему удалось добиться золота чемпионата России. В октябре 2018-го Каррера был уволен из-за неудовлетворительных результатов. В настоящий момент он остается без работы. Сообщалось, что в его услугах заинтересован ряд итальянских клубов.

«Спартак» в настоящий момент возглавляет Олег Кононов. Под его руководством красно-белые заняли пятое место в чемпионате России сезона-2018/2019.

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