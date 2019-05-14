Бывшего тренера «Спартака» Карреру захотели в Иране

Итальянский тренер Массимо Каррера может продолжить карьеру в чемпионате Ирана. Об этом сообщает Tasnim Sports Agency.

55-летним специалистом интересуется местный «Эстегляль». Тегеранский клуб также рассматривает кандидатуру другого европейского наставника — испанца Хосе Мурсия. В апреле «Эстегляль» покинул немец Винфрид Шефер. В настоящий момент, команду тренирует его ассистент — Фархад Манджиди.

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«Эстегляль» замыкает тройку лидеров чемпионата Ирана. Помимо этого, клуб продолжает выступление в азиатской Лиге чемпионов.

Последним местом работы Карреры был московский «Спартак». В октябре 2018-го специалист покинул стан красно-белых. Перед уходом у итальянца возник конфликт с капитаном команды Денисом Глушаковым и защитником Андреем Ещенко.

Каррера известен по работе в туринском «Ювентусе», где он выступал ассистентом Антонио Конте. С 2014 по 2016-й он входил в штаб сборной Италии.

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