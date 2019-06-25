Уволенному из «Спартака» Каррере нашли работу

Итальянский специалист Массимо Каррера может возглавить «Катанию», выступающую в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Об этом сообщает Catania46.net.

Помимо кандидатуры 55-летнего итальянца, руководство «Катании» также рассматривает Андреа Камплоне. В минувшем сезоне команда пробилась в плей-офф турнира, но не сумела добиться повышения в классе, выбыв в полуфинале.

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Каррера остается без работы с октября 2018-го, когда специалист был уволен с поста главного тренера московского «Спартака». Сообщалось об интересе к нему со стороны итальянского «Удинезе» и «Эстегляль», выступающего в чемпионате Ирана.

Каррера возглавил «Спартак» летом 2016-го, сменив на посту россиянина Дмитрия Аленичева. В свой дебютный сезон у руля команды ему удалось добиться золота чемпионата России. Кроме того, итальянец известен по работе в туринском «Ювентусе», где он выступал ассистентом Антонио Конте. С 2014 по 2016-й он входил в штаб сборной Италии.

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