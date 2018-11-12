Каррера приглянулся итальянскому клубу

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера входит в список кандидатов на пост наставника итальянского «Удинезе». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, в клубе недовольны текущими результатами команды и подыскивает замену тренеру Удинезе Хулио Веласкесу. Помимо Карреры, в случае увольнения Веласкеса «Удинезе» имеют шансы возглавить испанец Кике Санчес Флорес и итальянский специалист Давиде Никола.

После 12 туров чемпионата Италии «Удинезе» занимает 17-ю строчку турнирной таблицы. Команда одержала всего две победы в серии A.

22 октября Каррера был уволен из «Спартака». Итальянец работал в столичном клубе с лета 2016-го. Под его руководством москвичи выиграли золотые медали чемпионата России впервые с 2001 года.

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