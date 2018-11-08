Толпа болельщиков «Спартака» устроила проводы Каррере в аэропорту

Болельщики московского «Спартака» проводили бывшего главного тренера команды итальянца Массимо Каррера в аэропорту Шереметьево. Видео опубликовано на YouTube-канале «Спартак Чемпион».
Итальянский специалист фотографировался и оставлял болельщикам автографы. Фанаты красно-белых провожали Карреру кричалкой «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» («Вместе, вперед, Массимо Каррера!»).
22 октября в «Спартаке» объявили об уходе итальянского тренера. Исполняющим обязанности наставника стал испанец Рауль Рианчо.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!