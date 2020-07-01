Черчесов допустил возвращение Акинфеева в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил вероятность возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом он сказал в эфире «Матч ТВ».

«Мы поддерживаем контакт со всеми. Игорь свое решение принял, но на данный момент его в команде нет. Если он объявит о своем желании вернуться — мы этот вариант рассмотрим», — признался Черчесов.

30 июня ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Акинфеев записал на свой счет 316-й сухой матч в карьере и вошел в десятку голкиперов в мире по данному показателю, обойдя Эдвина ван дер Сара и Виктора Вальдеса.

Акинфеев объявил о решении завершить выступления за национальную команду в октябре 2018-го. На ЧМ-2018 он дошел вместе со сборной до четвертьфинала турнира. В матче 1/8 финала против Испании Акинфеев отразил удар в серии пенальти, что вывело национальную команду в следующую стадию турнира.

В активе Акинфеева 111 матчей за сборную России. Он становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

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