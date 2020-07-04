Российский паралимпиец рассказал об исполнившем его мечту Кокорине

Член паралимпийской сборной России Иван Фролов рассказал о помощи футболиста «Сочи» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, он профессионально занимался мини-футболом, получил травму шейного отдела позвоночника и стал инвалидом. После этого Фролов решил заняться бочча и вошел в паралимпийскую сборную России по этому виду спорта. У спортсмена появилась мечта — попасть на Паралимпиаду, однако для этого ему были нужны рейтинговые очки, заработанные на международных турнирах.

Фролов стал обращаться к известным людям с просьбой о финансовой помощи для заграничных поездок на соревнования, однако ему отказывали, либо игнорировали. Единственным откликнувшимся оказался Кокорин. Игрок перевел соотечественнику 250 тысяч рублей, которых хватило на две поездки — в Польшу и Испанию.

Фролов отметил, что с первого раза не смог отобраться на игры, однако потом все же завоевал право выступать на Паралимпиаде в Токио, которую перенесли с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Спортсмен считает, что именно благодаря Кокорину ему удалось осуществить свою мечту.

Кокорин, принадлежащий «Зениту», выступает за «Сочи» на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел семь матчей в Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

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