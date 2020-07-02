Названа сумма за выход Кокорина на поле в матче с «Зенитом»

Названа сумма компенсации за выход нападающего «Сочи» Александра Кокорина на поле в матче против «Зенита». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, участие Кокорина в игре обойдется «Сочи» в 25 миллионов рублей. Отмечается, что сумма в два с половиной раза превышает сумму компенсации за участие в матче Артема Дзюбы, попавшего в аналогичную ситуацию весной 2018 года, когда в составе «Арсенала» он вышел на поле против петербургского клуба.

Встреча «Сочи» и «Зенита» пройдет в рамках 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) 8 июля в Санкт-Петербурге. Сообщается, что сочинцы пока не приняли окончательного решения относительно участия Кокорина в игре.

Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды. В сентябре 2019-го форвард заключил новый контракт с «Зенитом» после освобождения из колонии. Клуб не сумел заявить Кокорина на осеннюю часть чемпионата. В феврале 2020-го нападающий отправился в «Сочи».

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