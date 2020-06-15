Оценено состояние вернувшегося в «Сочи» Кокорина

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о физическом состоянии форварда Александра Кокорина после выхода из самоизоляции. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на эфир «Радио Маяк».

Федотов заявил, что вернувшийся в расположение клуба Кокорин находится в хорошей форме. «Мы верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален», — добавил специалист.

Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы на возвращение футболиста в команду. «Моя позиция не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде. Думаю, у него такие же чувства. Остальное покажет время», — заявил тренер.

При этом 19 мая Кокорин подписал новый контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона. Генеральный директор клуба Александр Медведев заметил, что клуб пошел на это, чтобы позволить форварду продолжить выступать в составе «Сочи».

Первый матч после возобновления розыгрыша Тинькофф Российской премьер-лиги «Сочи» проведет 19 июня с «Ростовом». Пауза в чемпионате была вызвана пандемией коронавируса.

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