«Зенит» обыграл «Краснодар» и досрочно стал чемпионом России с рекордом РПЛ

«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Сердар Азмун, по голу на свой счет записали Алексей Сутормин и Артем Дзюба. У хозяев два мяча забил Даниил Уткин.

Победа позволила «Зениту» набрать 62 очка и за четыре тура до конца турнира стать недосягаемым до ближайшего преследователя — «Локомотива». Сине-бело-голубые установили рекорд РПЛ. До этого никому не удавалось завоевать титул настолько рано. В активе «Краснодара» 45 очков, команда находится на третьем месте.

В следующем туре «Зенит» 8 июля на своем поле примет «Сочи». «Краснодар» днем позже на выезде встретится с «Рубином».

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