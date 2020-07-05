Отбывавшему карантин из-за вспышки коронавируса клубу РПЛ разрешили играть

Футбольный клуб «Оренбург», отбывавший карантин из-за вспышки коронавируса, получил разрешение на участие в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.

Уточняется, что «Оренбург» предоставил всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче.

«В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет», — говорится в заявлении лиги.

3 июля сообщалось, что «Оренбургу» засчитали техническое поражение (0:3) в несостоявшемся матче 25-го тура чемпионата против «Урала». Клуб не смог принять участия в матче, так как находился на карантине. Представители команды объяснили, что игроки заразились в дороге.

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