«Зенит» шуткой о «Спартаке» ответил на имитацию полового акта Дзюбой и Азмуном

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил шуткой о «Спартаке» на критику того, что нападающие команды Артем Дзюба и Сердар Азмун сымитировали половой акт в раздевалке. Его слова приводит ТАСС.

«Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера. Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в кубковом матче. Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов», — заявил Медведев. Он посчитал, что результативные действия игроков станут отличным ответом беснующимся критикам.

Дзюба и Азмун сымитировали половой акт, празднуя досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона страны 5 июля. Действия капитана сборной России раскритиковали пользователи сети, назвав их позорными и неуместными.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 1/2 финала Олимп-Кубка России 19 июля. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

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