Московский футбольный клуб «Спартак» отправил в отставку генерального директора Томаса Цорна. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в команде.

Решение было принято на совете директоров красно-белых, который прошел во вторник, 7 июля. 33-летний функционер занимал пост с мая 2019 года. По информации источника, руководство клуба в лице владельца Леонида Федуна заявило о недовольстве работой Цорна.

Несмотря на отставку гендиректора, главный тренер москвичей Доменико Тедеско продолжит работу. Специалисту как минимум дадут начать новый сезон.

Позже «Спартак» на официальном сайте подтвердил отставку Цорна. Красно-белые отметили, что на позицию нового генерального директора рассматриваются несколько кандидатов. Решение будет принято в ближайшие дни.

В сезоне-2019/2020 красно-белые набрали 32 очка в 26 турах и занимают седьмое место в турнирной таблице Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). В последнем матче москвичи 4 июля на своем поле уступили «Тамбову» (2:3). Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где 19 июля сыграет с «Зенитом».

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