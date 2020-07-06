В Санкт-Петербурге задержали празднующих чемпионство «Зенита» фанатов

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 11 фанатов, празднующих победу «Зенита» в чемпионате России. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Рубинштейна. Болельщики жгли файеры, после чего их доставили в отделение. Поклонники сине-бело-голубых были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.

5 июля «Зенит» за четыре тура до конца розыгрыша Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) оформил титул. Команда стала недосягаемой для соперников после выездной победы над «Краснодаром» (4:2).

19 июня группа болельщиков московского «Спартака» устроила перфоманс с использованием пиротехники и частичным перекрытием дорожного движения вблизи домашнего стадиона красно-белых «Открытие Арена». Акция была направлена на поддержку команды, которая отправлялась на выездной матч в Тулу против «Арсенала».

Помимо задержаний, в квартирах ряда фанатов прошли обыски. Позже в защиту болельщиков выступили в самом клубе. Заявление по этому поводу с просьбой прекратить дела в отношении фанатов подписал член совета директоров «Спартака» Леонид Федун.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!