Тренер «Уфы» Семак пройдет стажировку в «Манчестер Сити»

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак пройдет стажировку в английском «Манчестер Сити». Об этом «Чемпионат.com» рассказал генеральный директор команды из Башкортостана Шамиль Газизов.

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«Планировали, что Семак поедет в "Манчестер Сити" этим летом. Но чисто физически у него не получается. Сейчас он проходит заключительный этап по сдаче экзаменов на категорию Pro. Это почти две недели, он закончит только в июне, а 13 июня уже собирается команда. Учеба прежде всего, она в приоритете, поэтому он поедет на стажировку зимой», — заявил Газизов.

Семак возглавил «Уфу» в конце декабря прошлого года. На тот момент команда имела в активе 25 очков после 17 туров и занимала восьмое место в чемпионате России. В оставшихся 13 играх команда набрала 18 баллов и закончила сезон на седьмой строчке.

В июле прошлого года после перехода из «Уфы» в «Манчестер Сити» Александра Зинченко клубы заключили соглашение о сотрудничестве.

