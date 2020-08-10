В «Спартаке» допустили заговор против клуба

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал скандальное судейство в матче первого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (2:2). Функционер высказался в эфире канала «Матч! Премьер».

Газизов назвал судейские ошибки в прошедшем матче «позором». Он также отметил, что не отрицает, что против команды может существовать заговор. «Почему-то есть ошибки либо, будем считать, силы какие-то, либо желание чье-либо пустить нас в какое-то другое русло», — добавил он.

После ничьей с «Сочи», где гости сумели сравнять счет, реализовав два спорных пенальти, владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб может сняться с чемпионата России. Позже стало известно, что глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков связался с функционером и отговорил последнего от снятия с первенства.

Матч между «Спартаком» и «Сочи» прошел 9 августа в Москве и завершился вничью. Сочинцы реализовали два пенальти. В обоих случаях эксперты и журналисты усмотрели грубую судейскую ошибку.