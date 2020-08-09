«Спартак» пропустил гол на 90-й минуте и упустил победу в РПЛ

Московский «Спартак» пропустил гол на 90-й минуте и упустил победу над «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая прошла 9 августа в Москве, завершилась со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, а за «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа (оба с пенальти). Нобоа при этом реализовал 11-метровый на последней минуте основного времени.

Ранее стала известна причина, по которой вне заявки «Спартака» на матч оказался нападающий Александр Кокорин. Форвард получил травму на тренировке. Сроки восстановления пока не известны.

9 августа прошли еще два матча первого тура РПЛ. «Краснодар» разгромил «Уфу» со счетом 3:0, а «Арсенал» с «Ахматом» сыграли вничью — 0:0.