«Спартак» на выезде проиграл «Сочи» в матче РПЛ

«Спартак» на выезде проиграл «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 12 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в составе победителей во втором тайме забил Кристиан Нобоа.

«Спартак» имеет в активе 35 очков и находится на втором месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 30 очков и занимает пятую позицию.

В следующем туре «Спартак» 16 декабря на выезде сыграет с «Зенитом». Сочи в тот же день дома встретится с «Динамо».