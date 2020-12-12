Футболист «Сочи» ударил тренера «Спартака»

Полузащитник «Сочи» Жоазиньо ударил ассистента главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля. Об этом РИА Новости рассказал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

По его словам инцидент произошел после окончания встречи команд, прошедшей в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Москвичи обратились к делегату матча с просьбой внести произошедшее в протокол.

Игра прошла в субботу, 12 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Сочи». «Спартак» имеет в активе 35 очков и находится на втором месте в турнирной таблице. сочинцы набрали 30 очков и занимает пятую позицию.

В следующем туре «Спартак» 16 декабря на выезде сыграет с «Зенитом». Сочи в тот же день дома встретится с «Динамо».