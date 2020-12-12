Уволенный через пять месяцев после назначения гендиректор «Спартака» объяснился

Уволенный через пять месяцев после назначения генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов объяснил случившееся. Его слова приводит Sport24.

«Это зрело, к этому все шло. Понял, что превращаюсь в обычного клерка, чего не хотел бы. Считаю, что надо быть личностью, плохой или хорошей, и оставаться профессионалом до конца», — заявил Газизов. Он добавил, что пытался абстрагироваться и хотел честно доработать до зимней паузы, но затем понял, что это сложно и бессмысленно.

Об увольнении Газизова стало известно 8 декабря. Вместо него исполняющим обязанности был назначен управляющий директор Евгений Мележиков.

После 17 матчей «Спартак» располагается на втором месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 35 очков. Петербургский «Зенит» имеет в активе такое же количество очков, но лидирует по дополнительным показателям. Замыкает тройку ЦСКА с 33 очками.

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