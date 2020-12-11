В РФС объяснили провал российских клубов в еврокубках

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков объяснил неудачные выступления отечественных команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Его слова передает «Чемпионат.com».

Дюков выделил две причины провала российских команд в еврокубках — пандемия коронавируса и отставание отечественного футбола от европейского.

«Нашим футболистам приходится играть под давлением. Да и с точки зрения тактики в Европе играют на более высоком и качественном уровне», — отметил он.

Российские клубы не сумели пробиться в плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов. Из всех представителей РПЛ только «Краснодар» сумел добиться победы в рамках группового этапа ЛЧ.