«Локомотив» проиграл «Баварии» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» уступил мюнхенской «Баварии» в заключительном шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Германии. Москвичи сдерживали атаки хозяев в первом тайме. Однако, во второй половине матча «Локомотив» пропустил. В составе «Баварии» сперва на 63-й минуте отличился Никлас Зюле. Спустя 17 минут Эрик Шупо-Мотинг удвоил преимущество мюнхенцев.

Поражение оставляет москвичей на последнем месте в группе. Первые две путевки в плей-офф достались Баварии и мадридскому «Атлетико».

«Локомотив» не одержал ни одной победы в нынешнем розыгрыше еврокубка. Москвичи трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.