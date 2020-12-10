«Спартак» нашел виновного в травмах Кокорина и избавился от него

Московский «Спартак» нашел виновного в регулярных мышечных травмах российского нападающего команды Александра Кокорина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Клуб избавился от массажиста Сергея Колесникова. Также отмечается, что Кокорину посоветовали не обращаться за помощью к данному специалисту. По словам Карпова, 29-летний форвард спокойно воспринял уход массажиста.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин принял участие в восьми встречах. На счету нападающего два забитых мяча.

Форвард перешел в «Спартак» летом 2020 года. Он подписал контракт с москвичами по схеме «три плюс один». Сезон-2019/2020 Кокорин провел в «Сочи», выступая на правах аренды.

После освобождения из колонии осенью 2019-го Кокорин вернулся в «Зенит». Клуб не имел права заявить футболиста в первом круге чемпионата России. В начале 2020-го Кокорин отправился в «Сочи».

Кокорин — воспитанник «Динамо». За бело-голубых игрок выступал с 2008 по 2015 год. Вместе с клубом форвард в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата России.