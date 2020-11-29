Гол Кокорина помог «Спартаку» обыграть худшую команду РПЛ и догнать лидеров

«Спартак» на своем поле обыграл «Ротор» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 29 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч с пенальти забил Александр Кокорин, в концовке игры отличился Самуэль Жиго.

Победа позволила «Спартаку» набрать 32 очка и догнать лидеров турнира — «Зенит» и ЦСКА. «Ротор» остается худшей командой РПЛ и с восемью очками находится на последней, 16-й позиции.

«Спартак» в следующем туре 5 декабря на своем поле сыграет с «Тамбовом». «Ротор» в тот же день на выезде встретится с «Краснодаром».