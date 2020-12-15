Боярский дал совет Кокорину

Народный артист РСФСР Михаил Боярский дал совет нападающему «Спартака» Александру Кокорину. Об этом сообщает Sport24.

По мнению актера, форварду стоит покинуть московскую команду, так как у него там «ничего не получается». Он также выразил сожаление, что Кокорин не сможет сыграть в ближайшем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

Игра красно-белых против сине-бело-голубых в рамках 19-го тура РПЛ пройдет в среду, 16 декабря, в Санкт-Петербурге. Кокорин пропустит встречу из-за травмы.

В нынешнем чемпионате России Кокорин провел десять матчей. Нападающий отметился двумя голами, оба мяча были забиты с пенальти. 29-летний нападающий присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента в августе этого года. С 2016-го по 2019-й Кокорин играл за «Зенит».