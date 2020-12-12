Стало известно условие лишения Кокорина части зарплаты в «Спартаке»

Нападающий Александр Кокорин может вернуть «Спартаку» часть зарплаты по итогам сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, форвард выплатит красно-белым часть денег, положенных ему по контракту, если по итогам сезона забьет меньше десяти мячей. О какой конкретно сумме идет речь — не уточняется.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин провел десять матчей. Нападающий отметился двумя голами, оба мяча были забиты с пенальти.

В субботу, 12 декабря, «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата страны. Кокорин не принимал участия во встрече из-за травмы. 29-летний нападающий присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента в августе этого года.