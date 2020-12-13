Опубликовано видео разгромной победы «Краснодара» над «Локомотивом»

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Локомотивом» со счетом 5:0 в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео опубликовано в YouTube-канале «Матч ТВ».
Дублем в составе «быков» отметился шведский форвард команды Маркус Берг. По одному голу на счету Виктора Клаэссона, Реми Кабеллы и Магомед-Шапи Сулейманова.
После победы «Краснодару» удалось сократить отрыв от «Локомотива» в турнирной таблице . Железнодорожники сохранили за собой седьмое место в турнирной таблице с 28 очками в активе. У быков, занимающих восьмую строчку — 27 очков.