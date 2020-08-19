Смолов забил гол и спас «Локомотив» от поражения

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов спас свою команду от поражения в матче третьего тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Видео опубликовано в RuTube.
Смолов замкнул передачу партнера в штрафную в концовке гостевого матча с «Уралом», сделав счет 1:1. 30-летний форвард записал на свой счет первый гол в нынешнем чемпионате.
Вторую половину сезона-2019/2020 российский нападающий провел в испанской «Сельте» на правах аренды. Нападающий отметился мячами в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны».
Грузинский мачо и Иванушки
Меладзе, секс-скандалы и проводы Листьева: как развлекались россияне в эпоху Ельцина