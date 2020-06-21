Смолов не смог забить в завершившемся крупнейшей за 65 лет победой клуба матче

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов не смог забить в матче против «Алавеса», который завершился крупнейшей за 65 лет победой клуба в чемпионате Испании — со счетом 6:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче, который прошел ранее 21 июня, Смолов провел на поле оба тайма, но не отметился результативными действиями. По забитому мячу на счету Джейсона Мурильо, Яго Аспаса, Нолито, Санти Мины, а Рафинья оформил дубль.

Российский форвард перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне 30-летний Смолов принял участие в девяти матчах Ла Лиги и забил один мяч.

10 июня сообщалось, что «Сельта» рассчитывает выкупить нападающего. Уточнялось, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.

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