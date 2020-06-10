«Сельта» выкупит Смолова

Испанская «Сельта» рассчитывает выкупить у московского «Локомотива» права на российского форварда Федора Смолова. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере. Его сумма и другие условия сделки не уточняются. 24 мая появилась информация, что «Сельта» рассчитывает сохранить Смолова до конца сезона, который продлился из-за пандемии коронавируса.

Смолов перешел в клуб из Виго на правах аренды в конце января 2020 года. До паузы в Ла Лиге, вызванной распространением коронавирусной инфекции, россиянин провел шесть матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом. Возобновление испанского чемпионата запланировано на 11 июня.

Смолов известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал» и «Динамо». Также в активе 30-летнего форварда 39 матчей и 14 голов за сборную России.

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