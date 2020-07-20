В Испании анонсировали возвращение Смолова в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступавший на правах аренды за испанскую «Сельту», вернется в российский клуб. Об этом сообщает местная газета La Vanguardia.

По информации источника, команда из Виго не планирует продлевать истекшее арендное соглашение или пытаться осуществить полноценный трансфер 30-летнего нападающего. Помимо Смолова, во французский «Лион» вернется выступавший за «Сельту» Папе Диоп.

24 июня сообщалось о готовности клуба из Виго выкупить трансфер Смолова у столичного «Локомотива». «Сельта» предложила красно-зеленым шесть миллионов евро и еще два миллиона в качестве бонусов.

Российский нападающий перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. Смолов провел в испанском чемпионате 14 матчей, в которых забил два мяча. Клуб из Виго по итогам сезона сохранил прописку в элитном дивизионе, заняв 17-е место.