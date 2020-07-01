«Сельта» продлила аренду Смолова

Испанская «Сельта» объявила о продлении арендных соглашений с пятью футболистами — в том числе и с российским нападающим Федором Смоловым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Первоначально контракты с игроками истекали 30 июня. Теперь Смолов сможет провести остаток чемпионата Испании. Турнир завершится 19 июля.

27 июня «Сельта» сыграла вничью (2:2) с каталонской «Барселоной». Смолов отметился забитым мячом.

24 июня сообщалось о готовности клуба из Виго выкупить трансфер Смолова у столичного «Локомотива». «Сельта» предложила красно-зеленым шесть миллионов евро и два миллиона евро в качестве бонусов. Клуб пойдет на трансфер в случае сохранения прописки в элитном дивизионе чемпионата Испании.

Российский нападающий перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа.

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