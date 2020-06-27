Смолов забил «Барселоне»

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов забил мяч в ворота «Барселоны» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Смолов, вышедший в стартовом составе, отличился на 50-й минуте, сравняв счет во встрече. В составе каталонцев голами на 20-й и 67-й минутах отметился форвард Луис Суарес.

На момент публикации новости счет в матче 1:2.

Для Смолова это второй гол за «Сельту». Первый мяч форвард забил в ворота мадридского «Реала».

Российский футболист перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. 10 июня сообщалось, что испанская команда рассчитывает выкупить 30-летнего нападающего. Уточнялось, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.

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