Озвучена предложенная «Локомотиву» за Смолова сумма

Испанская «Сельта» планирует выкупить у московского «Локомотива» российского форварда Федора Смолова. Об этом сообщает Cardena SER.

Клуб из Виго предложил красно-зеленым шесть миллионов евро, при этом еще два миллиона «Сельта» готова заплатить за игрока в качестве бонусов. При этом уточняется, что трансфер возможен только в том случае, если команда по итогам сезона не покинет испанскую примеру.

«Сельта» уже заплатила «Локомотиву» 700 тысяч евро за аренду игрока. По информации источника, в испанском клубе довольны Смоловым и хотят сохранить футболиста в составе. О реакции «Локомотива» на предложении о трансфере пока ничего не известно.

Российский форвард перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне 30-летний Смолов принял участие в девяти матчах Ла Лиги и забил один мяч.

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