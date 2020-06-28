Капитан «Сельты» раскритиковал игру Смолова в матче с «Барселоной»

Капитан испанской «Сельты» Яго Аспас подверг критике действия форварда команды Федора Смолова в матче Примеры против «Барселоны». Об этом сообщает El Desmarque.

В одном из эпизодов игры россиянин не стал отдавать передачу Аспасу, который находился в выгодной позиции. После этого испанец нецензурно выругался в адрес партнера по атаке.

Матч 32-го тура испанского чемпионата между «Сельтой» и «Барселоной» прошел в субботу, 27 июня, и завершился со счетом 2:2. Смолов отметился забитым мячом на 50-й минуте. Для форварда это второй гол за «Сельту». Первый мяч он забил в ворота мадридского «Реала».

Российский футболист перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. 10 июня сообщалось, что испанская команда рассчитывает выкупить 30-летнего нападающего. Уточнялось, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.

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