Смолов научил игроков «Сельты» русскому мату

Российский нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов научил одноклубников русскому мату. Видео из раздевалки он опубликовал в Instagram-сторис.

На ролике футболист просит других игроков команды нецензурно выразиться. Видео он сопроводил подписью: «Как будто и не уезжал из России».

Ранее журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало описал поведение Смолова, назвав его детским. По мнению Васало, россиянин повел себя, как ребенок во время карантина на фоне пандемии коронавируса, когда покинул расположение клуба и отправился в Россию к семье.

Российский нападающий перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. За команду он уже отличился дважды — в матчах против мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». При этом испанский клуб продлил аренду форварда из-за сдвига даты окончания национального первенства.

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