В Испании описали «детское» поведение Смолова

Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало описал поведение российского нападающего «Сельты» Федора Смолова. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Он умный и интеллигентный парень, прекрасно говорит по-английски. Но иногда ведет себя по-детски, хотя ему уже 30 лет и давно пора повзрослеть», — заявил Васало. Он добавил, что футбол в Испании — дело профессионалов, и «необходимо постоянно доказывать свое право играть».

По мнению журналиста, россиянин «повел себя, как ребенок» во время карантина на фоне пандемии коронавируса, когда покинул расположение клуба и отправился в Россию к семье.

27 июня «Сельта» сыграла вничью (2:2) с каталонской «Барселоной». Смолов отметился забитым мячом. Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко отреагировал на это словами «можно заканчивать карьеру».

1 июля сообщалось, что «Сельта» продлила аренду Смолова. Теперь Смолов сможет провести остаток чемпионата Испании. Турнир завершится 19 июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



