На гол Смолова «Барселоне» отреагировали словами «можно заканчивать карьеру»

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко отреагировал на гол нападающего «Сельты» Федора Смолова «Барселоне» в матче чемпионата Испании. Его слова приводит Sport24.

«Смолов — красавец. Забить "Реалу" и "Барселоне" — это дорогого стоит. Теперь можно заканчивать карьеру», — заявил Павлюченко. Бывший футболист добавил, что «больше никому не надо забивать».

Смолов отличился в матче 32-го тура Ла Лиги, который прошел 27 июня. Встреча окончилась ничьей (2:2). Для Смолова это второй гол за «Сельту». Первый мяч форвард забил в ворота мадридского «Реала».

Российский футболист перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. 10 июня сообщалось, что испанская команда рассчитывает выкупить 30-летнего нападающего. Уточнялось, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.

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