Черчесов оценил установившего рекорд РПЛ по сейвам вратаря-«школьника»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил вратаря «Ростова» Дениса Попова, установившего рекорд Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по сейвам в матче 23-го тура с «Сочи». Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

Черчесов заявил, что был рад увидеть Попова на поле, но заметил, что «пропущенными десятью мячами, наверное, гордиться не стоит». «Он понимает, что его ждет в большом футболе», — добавил специалист.

19 июня «Сочи» победил «Ростов» со счетом 10:1. Сочинцы поиздевались в Instagram над соперником, назвав игроков клуба школьниками, а позже удалили пост.

17-летний Попов во встрече отразил 15 ударов. До этого лучшим результатом лиги считались 13 сейвов в одном матче.

«Ростов» заявил на матч дебютантов премьер-лиги, среди которых были исключительно воспитанники академии клуба в возрасте от 16 до 19 лет. Руководству команды пришлось пойти на такой шаг после того, как основной состав клуба ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса среди футболистов.

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