Тренер «Сельты» оценил игру Смолова

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия оценил вклад российского форварда Федора Смолова в игру команды. Об этом сообщает Marca.

По словам специалиста, нападающий не только забил два мяча, но и проделал большую работу. В частности, Смолов помогает снять часть задач с партнера по атаке и капитана команды Яго Аспаса.

Гарсия также отметил, что не знает, останется ли Смолов в команде на следующий сезон. По словам тренера, сначала клубу нужно решить задачу по сохранению места в элите испанского футбола.

27 июня Смолов отметился забитым голом в матче 32-го тура испанского чемпионата между «Сельтой» и «Барселоной» (2:2). Для форварда это второй мяч в составе команды. Первый гол он забил в ворота мадридского «Реала».

Российский футболист перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. 10 июня сообщалось, что испанская команда рассчитывает выкупить 30-летнего нападающего. Уточнялось, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.

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