«Зенит» обыграл Спартак и оторвался от него на шесть очков

«Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 16 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В первом тайме счет открыл форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун, а затем автоголом отметился капитан петербуржцев Деян Ловрен. Во втором тайме у хозяев отличились Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба.

Победа позволила «Зениту» набрать 41 очко и укрепить свое лидерство в РПЛ. Сине-бело-голубые опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков.

После этого матча команды ушли на зимний перерыв. Чемпионат России возобновится в конце февраля.

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