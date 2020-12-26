УЕФА назвал лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучшие клубы в истории турнира Лиги чемпионов. Список доступен на сайте организации.

Рейтинг составлен на основе статистики, собранной с 1955-го (с момента основания турнира) по 2020 год. Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место. Красно-белые 20 раз принимали участие в розыгрыше Лиги чемпионов.

Другие российские клубы также были представлены в рейтинге. Московский ЦСКА занял 45-е место, петербургский «Зенит» - 58-е, столичный «Локомотив» — 91-е, казанский «Рубин» — 166-е, «Ростов» — 218-е, «Краснодар» — 223-е, московское «Торпедо» — 342-е, столичное «Динамо» — 374-е, владикавказская «Алания»— 501-е.

Лидером рейтинга стал мадридский «Реал». «Сливочные» выиграли 13 титулов. На втором месте расположилась мюнхенская «Бавария», у которой шесть титулов. Тройку замкнула пятикратный победитель турнира «Барселона».