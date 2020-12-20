Ветеран «Спартака» рассказал об «обожравшемся баблом» Кокорине

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике форварда красно-белых Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению бывшего футболиста, нападающего оштрафуют за отъезд на Мальдивы, однако того это вряд ли беспокоит. «Сегодняшний стимул для футболиста, то есть бабло, для него не работает. Он обожрался этим баблом. Скажу грубо, но тюрьма его ничему не научила», — добавил Ловчев.

19 декабря стало известно, что Кокорин вместо тренировок на базе «Спартака» в Тушино улетел восстанавливаться после травмы на Мальдивы. Уточнялось, что он сделал это по согласованию с клубом.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами.

8 октября 2018 года Кокорин и выступавший тогда за «Краснодар» Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.