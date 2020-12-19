Вместо тренировок в «Спартаке» Кокорин улетел на Мальдивы

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин вместо тренировок на базе клуба в Тушино улетел восстанавливаться на Мальдивы. Об этом агент футболиста Тимофей Бердышев сообщил Sport24.

Бердышев заявил, что Кокорин предложил «Спартаку» компромиссное решение по переносу восстановительных мероприятий из Москвы на Мальдивы. При этом форвард оплатил проживание и услуги реабилитолога и физиотерапевта. Первая тренировка спортсмена назначена на 27 декабря.

17 декабря стало известно, что Кокорина лишили отпуска. До 31 декабря он получил указание тренироваться по индивидуальной программе, хотя имеет на руках рекомендации от независимых медицинских организаций соблюдать полный покой в связи с надрывом четырехглавой мышцы бедра.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами. Предыдущий сезон форвард провел в «Сочи». Права на игрока при этом принадлежали «Зениту».

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



