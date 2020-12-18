Кокорин задумался об уходе из «Спартака»

Российский нападающий «Спартака» Александр Кокорин задумался над уходом из команды. Об этом сообщает Sport24.

По данным издания, в приглашении 29-летнего футболиста заинтересован клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом существует вероятность, что Кокорин откажется от ухода из «Спартака». Если клуб все же покинет нынешний главный тренер Доменико Тедеско, форвард допускает, что сможет найти общий язык с его сменщиком.

16 декабря сообщалось, что немецкий специалист не станет продлевать контракт со «Спартаком», который рассчитан до конца нынешнего сезона. Об этом Тедеско объявил после поражения команды от «Зенита» со счетом 1:3.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. Предыдущий сезон форвард провел в «Сочи». Права на игрока при этом принадлежали «Зениту».

Кокорин известен по выступлениям за «Зенит» и «Динамо». В составе сборной России форвард провел 47 матчей и забил 12 голов.

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