Стало известно о принуждении Кокорина к тренировкам вопреки предписаниям врачей

Московский «Спартак» заставил форварда Александра Кокорина тренироваться вопреки предписаниям врачей. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, нападающий — единственный игрок из всей команды, которого лишили отпуска. До 31 декабря он получил указание тренироваться по индивидуальной программе, хотя имеет на руках рекомендации от независимых медицинских организаций соблюдать полный покой в связи с надрывом четырехглавой мышцы бедра.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин провел десять матчей. Нападающий отметился двумя голами, оба мяча были забиты с пенальти. 29-летний футболист присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента в августе этого года.

«Спартак» после 19 туров набрал 35 очков и находится на втором месте в чемпионате России. С 18 декабря в турнире начнется зимний перерыв, сезон возобновится в конце февраля.