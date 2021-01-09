«Спартак» договорился о покупке футболиста сборной Голландии

Московский «Спартак» договорился о покупке футболиста ПСВ и сборной Голландии Йоррита Хендрикса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Официально о переходе должно быть объявлено не позднее 11 января. Финансовые условия сделки не уточняются. Хендрикс не попал в заявку ПСВ на матч чемпионата Нидерландов против «Аякса», который пройдет в воскресенье, 10 января, так как должен пройти медосмотр для трансфера в московскую команду.

Хендрикс — воспитанник ПСВ и выступает за первую команду клуба с 2013 года. На счету 25-летнего опорного полузащитника 239 матчей за команду из Эйндховена, в которых он забил восемь мячей и отдал 17 голевых передач. В составе ПСВ хавбек трижды выигрывал чемпионат страны. За национальную сборную Нидерландов Хендрикс провел один матч.

«Спартак» после 19 туров имеет в активе 35 очков. Команда находится на третьем месте в Российской премьер-лиги (РПЛ).