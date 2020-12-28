Адвокат избитого Широковым судьи связал приговор игроку с политической позицией

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, избитого бывшим игроком сборной России Романом Широковым, прокомментировал приговор футболисту. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По мнению Островского, приговор Широкову связан с его политической позицией. Юрист вспомнил также историю Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые провели в местах лишения свободы около года за то, что устроили драку в центре Москвы. «Если бы они тоже давали патриотические интервью, отделались бы гораздо легче», — заключил Островский.

25 декабря Данченков отреагировал на приговор футболисту. Он признался, что расстроен решением суда, и подчеркнул, что так и не принял извинения Широкова.

Также 25 декабря мировой суд в московских Сокольниках вынес приговор Широкову за избиение Данченкова. Спортсмен приговорен к обязательным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове. Бывший футболист признал вину в случившемся.

Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Рубин», «Спартак» и «Краснодар». На его счету 13 голов в 56 матчах за сборную России и бронзовая медаль чемпионата Европы-2008.