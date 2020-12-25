В Госдуме раскритиковали приговор Широкову за избиение арбитра

Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев раскритиковал приговор бывшему футболисту сборной России Роману Широкову за избиение арбитра Никиты Данченкова. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев посчитал, что такое решение подрывает доверие граждан к судебной системе и вселяет чувство безнаказанности. По его мнению, спортсмен заслуживал наказания в виде двух лет ограничения свободы. «Если такой приговор вынесли потому, что фигурант — Широков, то это плохо. Если суд счел возможным за удар ногой по лицу дать 100 часов работ, то завтра мы увидим, как одни бьют ногами по лицу других», — подытожил депутат.

Ранее 25 декабря мировой суд в московских Сокольниках приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ. Также он будет обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

При этом гособвинитель запросил для футболиста один год и десять месяцев ограничения свободы. Также Данченков требовал возместить ему моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове. Футболист признал вину в случившемся.